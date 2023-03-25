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В Озреке капитально ремонтируют Дом культуры

В Озреке капитально ремонтируют Дом культуры

25.03.2023 | 09:26
Самое большое учреждение культуры Лескенского района – ДК в Озреке – сейчас в ремонте. Здание построили в начале 2000-х. За два десятка лет центр досуга капитально обновляют впервые. Работы ведут в рамках профильного национального проекта. Общая площадь ДК – около полутора тысяч квадратных метров. Здесь уже частично провели внутреннюю отделку, обновили сцену и зрительный зал. Рассчитан он на 400 человек. Почти полностью завершили работы с инженерными коммуникациями. Пока идет ремонт, в одной из районных школ продолжаются кружковые занятия. Ремонт здания подрядчики планируют завершить к концу этого года.   https://t.me/vestikbr
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