В Озреке готовят к открытию Дом культуры

Это стало возможным благодаря профильному национальному проекту. Работы оценили в 45 миллионов рублей.
У этого здания долгая история. Строить его начали в 2002-м. Затем процесс прервался. А завершить начатое удалось в этом году – спустя 20 с лишним лет с момента старта. Специалисты укрепили фундамент и стены, частично заменили окна и двери, привели в порядок территорию поблизости.
Основной зал рассчитан на 400 зрителей. На сегодня подрядчики заканчивают технические работы. Впереди – закупка оборудования и набор сотрудников.
