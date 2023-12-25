В Озреке готовят к открытию Дом культуры

25.12.2023 | 10:14
Это стало возможным благодаря профильному национальному проекту. Работы оценили в 45 миллионов рублей. У этого здания долгая история. Строить его начали в 2002-м. Затем процесс прервался. А завершить начатое удалось в этом году – спустя 20 с лишним лет с момента старта. Специалисты укрепили фундамент и стены, частично заменили окна и двери, привели в порядок территорию поблизости. Основной зал рассчитан на 400 зрителей. На сегодня подрядчики заканчивают технические работы. Впереди – закупка оборудования и набор сотрудников.   https://t.me/vestikbr
