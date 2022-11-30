В отделении Пенсионного фонда по КБР напомнили о сроках ежемесячных выплат на детей от 8 до 17 лет

В региональном отделении Пенсионного фонда решили напомнить о сроках ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет. По словам специалистов, от жителей нередко поступают вопросы по этой теме.
Пособие на ребенка от восьми до 17 лет выплачивают семьям, в которых доход на каждого меньше прожиточного минимума. Обратиться с заявлением может один из родителей, усыновитель или опекун ребенка.
Если принято положительное решение, первые деньги поступят в течение пяти дней после назначения пособия. Затем станут платить по принципу «в декабре – за ноябрь», при этом рассчитаться с получателями должны с первого по 25 число месяца.
Добавим, что пособие назначают сроком на один год и продлевают выплату по заявлению гражданина. Все подробности можно найти на интернет-ресурсах ПФР и в клиентской службе фонда.
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