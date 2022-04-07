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В отделении микрохирургии глаза РКБ освоили малоинвазивное оперирование катаракты

В отделении микрохирургии глаза РКБ освоили малоинвазивное оперирование катаракты

07.04.2022 | 22:29
Минимальное время на операцию и отсутствие осложнений… В отделении микрохирургии глаза РКБ освоили малоинвазивное оперирование катаракты на современном аппарате «Центурион». Этот метод сами офтальмологи называют «золотым стандартом» хирургии катаракты. Он позволяет проводить оперативное лечение болезни любой сложности и на любом этапе. Благодаря «Центуриону» удалось минимизировать основные угрозы при оперативном вмешательстве. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС. За первый квартал 2022 года сделано около 90 операций по удалению катаракты.  
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