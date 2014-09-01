В оросительном канале «Баксано-Малкинский» утонул мужчина


Сегодня в оросительном канале «Баксано-Малкинский» утонул мужчина 1962 года рождения. Сообщение об инциденте спасатели получили днем. К вечеру в результате поисковой операции тело нашли в русле канала и передали правоохранителям. Причины случившегося устанавливаются. Об ещё одном ЧП сообщили в противопожарной службе республики. В Прохладненском районе сегодня искали жителя села Комсомольское, который, предположительно, мог также упасть в проходящий рядом с его домом оросительный канал. По словам родственников, мужчина пропал 30 апреля. Поиски пока результатов не дали.

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