В оперштабе по борьбе с коронавирусом в КБР каждый день работает «горячая линия»





Звонки принимаются с 9 до 18 часов. По признанию специалистов, людей на другом конце провода интересует, какова эпид_ситуация в республике, что делать, если обнаружили у себя первичные признаки опасной инфекции и прочее. Операторы сегодня говорят о снижении числа обращений. Если в марте в оперштаб звонили в сутки до 240 раз, то сейчас только около полусотни в день.

На этом посту врачи сменяют друг друга ежедневно. На звонки отвечают в том числе неврологи и терапевты. О том, какой доктор работает в конкретный день, можно узнать на официальной странице Минздрава в инстаграме. Обратиться на «горячую линию» оперштаба за поддержкой можно по телефонам, которые вы видите на экране, или писать в соцсетях.