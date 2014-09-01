В ОП КБР прошла встреча с председателем Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александром Бродом



В Общественной палате в Нальчике прошла встреча с представителем Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом. Он также представляет Ассоциацию независимого общественного мониторинга. Речь шла о подготовке экспертов и работе наблюдателей на предстоящих в сентябре выборах. Александр Брод рассказал об алгоритмах проверки информации, а также о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса. Важно наладить контакт с избирательной комиссией и информировать граждан объективно и беспристрастно, отметил правозащитник. Перед началом круглого стола руководителю Ассоциации показали избирательные участки. По его словам, многодневное и дистанционное электронное голосование, видеонаблюдение, сервис «Мобильный избиратель» – все эти новации делают выборы более доступными и прозрачными. Подобные встречи в республике проводятся не первый раз. В вопросах подготовки наблюдателей с общественным штабом сотрудничают и политические партии, отметил Маслов. Соглашения подписали пять региональных отделений партий: «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы» и «Зелёных». В ближайшее время планируется организовать работу ситуационного центра общественного наблюдения в день голосования, а также «горячую линию» для связи с избирателями.