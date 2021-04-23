В ОП КБР обсудили проблему сохранения правды о Великой Отечественной войне





В Общественной палате КБР провели круглый стол, который посвятили противодействию фальсификации вклада нашей страны в разгром фашизма. В заседании участвовали представители Минпросвещения, ученые и педагоги. Свои выступления они адресовали, в первую очередь, членам Молодежных советов муниципальных Общественных палат. Модератор дискуссии Мария Котлярова привела статистику: по данным опроса среди молодежи, который организовал в Москве Российский гуманитарный университет, 96 процентов респондентов гордятся вкладом Советского Союза в разгром фашизма, но саму историю Великой Отечественной знают недостаточно. Ученые говорили о том, что историю войны необходимо и дальше глубоко изучать, а о результатах рассказывать общественности. Представители Минпросвещения сообщили о патриотической работе, которую проводят среди детей и молодежи. Дискуссию решили продолжить на пленарном заседании Общественной палаты республики.