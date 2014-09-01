В ОП КБР обсудили организацию онкологической помощи в условиях пандемии





Проблемы онкологической помощи в Кабардино-Балкарской Республике обсудили на «круглом столе» в Общественной палате КБР, в котором приняли участие представители министерства здравоохранения республики, а также члены Всероссийской общественной организации помощи пациентам «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!». Основной вопрос повестки дня — что нужно для того, чтобы организовать качественную и своевременную онкологическую помощь в условиях пандемии. Представители Общественной палаты КБР подготовили ряд рекомендаций в адрес уполномоченных органов власти. В том числе – о мерах по завершению строительства нового здания онкодиспансера в Нальчике. Отмечена также необходимость качественного улучшения профилактических и скрининговых осмотров населения, чтобы увеличить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях. Итогом «круглого стола» стала резолюция, позволяющая во взаимодействии с общественными организациями, в том числе федеральными, развивать онкослужбу республики и улучшать качество и своевременность оказания помощи.