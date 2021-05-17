В ОП КБР начались обучающие семинары штаба по наблюдению за выборами





Сегодня в республике стартовали обучающие семинары штаба по наблюдению за выборами. Проходят они на площадке Общественной палаты. Напомню, ранее с пятью региональными отделениями политических партий, четырьмя некоммерческими организациями, общественными палатами трех городских округов и 10 районов Кабардино-Балкарии были подписаны соглашения об организации независимого наблюдения на выборах 19 сентября этого года. Цель – обеспечить участие в процессе представителей гражданского общества. В республике ход избирательной кампании будут контролировать более 700 наблюдателей. Участники семинаров получат теоретические и практические знания, которые им понадобятся во время работы в Единый день голосования. Обучение продлится до середины июня и охватит все районы и городские округа КБР. Занятия с каждой группой наблюдателей рассчитаны на два дня. После слушателей ждёт итоговое тестирование. Первые семинары пройдут для общественных наблюдателей на избирательных участках Нальчика.