В онкологическом диспансере Кабардино-Балкарии проходит День открытых дверей

То, что у Фатимы Шардиевой все хорошо, подтверждают врачи. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии, впереди – еще пять. Нальчанка сейчас находится в стационаре и получает медицинскую помощь, которая ей необходима, в полной мере.
Врачи онкодиспансера постоянно на связи с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга, но общение вживую – это совсем другое. На месте легче определить корректность назначений и отследить ведение пациентов на разных этапах.
Диспансер анонсировал приезд федеральных медиков заранее. Уже второй год подряд визит становится возможным благодаря содействию Ассоциации онкологических пациентов “Здравствуй”. В этот раз на консультацию записались больше ста человек. Есть и те, кто приходит без записи. Медики отмечают, что постараются принять всех, кому нужна помощь.
Онкологи федеральных центров принимают пациентов в Нальчике весь день, а уже завтра они отправятся с такой же миссией во Владикавказ.
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