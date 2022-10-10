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В онкологический диспансер КБР поступило новое оборудование экспертного класса

В онкологический диспансер КБР поступило новое оборудование экспертного класса

10.10.2022 | 15:53
Семья Кузнецовых проходит лечение в Онкологическом диспансере не первый год. На этот раз радуются новому оборудованию. Из федерального бюджета направили полмиллиарда рублей на закупку техники для отделений реанимации, лучевой терапии, операционных, а также диагностическое оборудование. Вопрос лекарственного обеспечения онкологических пациентов стоит на особом контроле руководства республики, подчеркивают в медцентре. Назначают лекарственную терапию при злокачественных новообразованиях строго по решению онкологического консилиума. При необходимости есть возможность провести консультации с коллегами из федеральных онкоцентров. Закупают лекарства для обеспечения пациентов онкологического диспансера в соответствии с федеральным законом, где учтены все детали – в частности, нюансы наименований препаратов.   https://t.me/vestikbr
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