В онкологический диспансер КБР поступило новое оборудование экспертного класса

Семья Кузнецовых проходит лечение в Онкологическом диспансере не первый год. На этот раз радуются новому оборудованию. Из федерального бюджета направили полмиллиарда рублей на закупку техники для отделений реанимации, лучевой терапии, операционных, а также диагностическое оборудование.
Вопрос лекарственного обеспечения онкологических пациентов стоит на особом контроле руководства республики, подчеркивают в медцентре.
Назначают лекарственную терапию при злокачественных новообразованиях строго по решению онкологического консилиума. При необходимости есть возможность провести консультации с коллегами из федеральных онкоцентров.
Закупают лекарства для обеспечения пациентов онкологического диспансера в соответствии с федеральным законом, где учтены все детали – в частности, нюансы наименований препаратов.
https://t.me/vestikbr