В онкодиспансере КБР проводят уникальные для региона операции по реконструкции молочных желез

“Удалить всю ткань молочной железы” - из уст докторов звучит легко и просто. На самом деле это серьезная операция. И хотя проводят такие вмешательства довольно часто, каждый новый случай уникален и без консилиума не обходится.
На операционном столе – жительница Майского. Ей 45 лет. Чуть больше полугода назад у нее обнаружили рак молочной железы. К врачам пациентка поступила уже с третьей стадией развития болезни. Восемь курсов химиотерапии понадобилось медикам, чтобы приступить к хирургическому вмешательству.
Хирурги удаляют левую грудь. Но часть кожи оставляют и сразу же формируют будущий орган. Помогает в этом экспандер – форма, которая подготавливает ткани для установки импланта. Таким образом, уже после первой операции у пациентки снижает риск осложнений, связанных с ограничениями подвижности плеча или с отеками. Не менее значим и эстетический аспект.
Раньше такую процедуру можно было сделать в качестве дополнительной услуги в федеральных центрах или частных клиниках. Сейчас реконструкция после удаления молочной железы – в перечне хирургических вмешательств, которые входят в программу ОМС. К тому же онкодиспансер Кабардино-Балкарии не так давно получил оборудование, позволяющее проводить такие операции.
Методику применяют в республике с прошлого года. На сегодня уже сделали 20 таких операций. А проводят их высококлассные специалисты. К примеру, Радмир Ахмеров переехал в Нальчик по приглашению руководства онкодиспансера из Санкт-Петербурга. Был удостоен всероссийской премии “Будем жить”... Хирург Эльмира Гендугова пациентам с опухолями хорошо знакома. Они называют ее не просто опытным, но и чутким врачом. Нагрузка на онкологов колоссальная: в день – по несколько операций.
Пациентке, которой сегодня проводят операцию, предстоит еще длительная реабилитация, это не меньше полугода лечения, ей проведут лучевую терапию, чтобы полностью исключить дальнейшее развитие болезни, а затем проведут еще одну операцию по реконструкции молочной железы.
https://t.me/vestikbr