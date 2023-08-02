В Онкодиспансере КБР проводят операции на новом оборудовании

В частности, для лечебного учреждения приобрели эндоскопическое оборудование с оптикой и видеосистемой высокого разрешения. Эта аппаратура позволяет проводить хирургические манипуляции через небольшие проколы на органах грудной клетки.
Высокотехнологичную аппаратуру закупили по нацпроекту «Здравоохранение». Отметим, за годы его реализации онкодиспансер получил компьютерные и магниторезонансный томографы, лапароскопическое, реанимационное, а также оборудование для ультразвуковой диагностики.
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