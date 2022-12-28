В окрестностях Нальчика нейтрализованы двое мужчин, которые открыли огонь по силовикам. Подробности сообщили в региональном подразделении Следственного комитета России.
В минувший понедельник сотрудники ФСБ проводили операцию – искали тех, кто занимался экстремистской и террористической деятельностью. В пять утра в лесу недалеко от столицы республики были обнаружены двое вооруженных мужчин.
На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, указанные лица открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем двое нападавших были ликвидированы. Следователями и криминалистами следственного управления в ходе проведения осмотра места происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.
Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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