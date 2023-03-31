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В одном из торговых центров Нальчика сегодня прошли пожарные учения

В одном из торговых центров Нальчика сегодня прошли пожарные учения

31.03.2023 | 16:03
Учения сотрудников МЧС начались прямо с утра. Площадкой стал один из торгово-развлекательных центров в столице республики. По легенде пожар возник на цокольном этаже – в детском комплексе. Людей следовало оттуда эвакуировать. Быстро оценить ситуацию, распределить силы, потушить пламя, спасти людей – задачи, которые стоят перед пожарными. В тренировке задействовали больше 70 сотрудников управления. В их распоряжении – полтора десятка спецмашин. Здесь же проверили, как взаимодействуют пожарно-спасательные подразделения и структуры жизнеобеспечения Нальчика... В республике проведут целую серию учений, чтобы все специалисты, участвующие в ликвидации огня, смогли отточить мастерство.   https://t.me/vestikbr
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