В одном из торговых центров Нальчика сегодня прошли пожарные учения

Учения сотрудников МЧС начались прямо с утра. Площадкой стал один из торгово-развлекательных центров в столице республики. По легенде пожар возник на цокольном этаже – в детском комплексе. Людей следовало оттуда эвакуировать.
Быстро оценить ситуацию, распределить силы, потушить пламя, спасти людей – задачи, которые стоят перед пожарными. В тренировке задействовали больше 70 сотрудников управления. В их распоряжении – полтора десятка спецмашин.
Здесь же проверили, как взаимодействуют пожарно-спасательные подразделения и структуры жизнеобеспечения Нальчика... В республике проведут целую серию учений, чтобы все специалисты, участвующие в ликвидации огня, смогли отточить мастерство.
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