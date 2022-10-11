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В одном из старейших образовательных учреждений КБР открыли “Точку роста”

В одном из старейших образовательных учреждений КБР открыли “Точку роста”

11.10.2022 | 16:17
В одном из старейших образовательных учреждений КБР открыли “Точку роста”. Прорыв в мир современных технологий совершают теперь юные жители Прималкинского. Этой школе больше ста лет: создали ее в 1910-м. В блоке, где сегодня занимаются старшеклассники, и открыли сельский центр дополнительного образования. “Точке роста” выделили четыре помещения. Здесь проводят занятия по естественным наукам – химии, биологии, физике, а также совместные работы ребят, изучающих разные дисциплины. Педагоги с обновленными знаниями работают также в современной химической лаборатории. Старшеклассники посещают “Точку роста” в рамках учебной программы. Ученики пятых-восьмых классов занимаются здесь дополнительно.   https://t.me/vestikbr
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