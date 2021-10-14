В одном из МФЦ Нальчика установили криптокабину





К удостоверению личности через криптокабину — первый автоматический комплекс по сбору биометрических данных установили в Нальчике в одном из МФЦ. Такая техника нужна, чтобы человек мог получить загранпаспорт нового образца – сроком на 10 лет. Кабина позволяет загрузить биометрические данные самостоятельно, без участия специалистов, в удобное время. Комплекс создали в России. Оснастили его фотокамерами, системой освещения без теней, сканером отпечатков пальцев и считывателем штрихкодов. Готовый документ гражданин получает так же – в МФЦ. Кабина пока работает в тестовом режиме. Схожие устройства сейчас устанавливают в Баксане и Прохладном.