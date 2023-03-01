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В одной из крупных швейных фабрик КБР открыли учебный центр

В одной из крупных швейных фабрик КБР открыли учебный центр

01.03.2023 | 16:56
Регулировать натяжение нити, высоту подъема «лапки», скорость при выполнении различных операций… Тонкостей в работе швеи не счесть, тем более, когда предприятие работает по заказу Минобороны, а также изготавливает обмундирование для полиции и экстренных служб. Потому и создали на фабрике центр производственного обучения – чтобы новички могли освоить азы, а более опытные повышали квалификацию. Руководитель центра производственного обучения Олег Веприков отмечает: подразделение оснастили по последнему слову техники. Оборудование здесь точно такое же, как и в основных цехах – что в Нальчике, что в Баксане. Лаура Кабардокова швейному делу обучалась профессионально, правда, по другому профилю. А потому с легкостью осваивает программу переподготовки. В нальчикских цехах сейчас работают около полутысячи человек. И предприятие нуждается в новых специалистах: в баксанском подразделении продолжают формировать штат. Там же открыли свой центр производственного обучения, чтобы подходы к рабочим процессам были едиными. Возможности предприятия позволяют обучать не только своих сотрудников: здесь периодически проводят Дни открытых дверей – приглашают ознакомиться с производством студентов колледжей.   https://t.me/vestikbr
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