В одной из библиотек Нальчика прошел литературно-музыкальный вечер

«И счастлив я… Я дома, снова дома…» - так назвали литературно-музыкальный вечер, который прошел в Республиканской юношеской библиотеке. Посвятили его Дню возрождения балкарского народа.
Такой праздник здесь устраивают ежегодно. На этот раз участниками стали студенты автомобильно-дорожного колледжа и воспитанники гимназии «Радуга».
Они прочитали стихи Кайсына Кулиева и Сакинат Мусукаевой, а также Кязима Мечиева, чье имя носит юношеская библиотека.
Также прозвучали песни в исполнении участников литературно-музыкального вечера.
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