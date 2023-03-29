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В одной из библиотек Нальчика прошел литературно-музыкальный вечер

В одной из библиотек Нальчика прошел литературно-музыкальный вечер

29.03.2023 | 15:53
«И счастлив я… Я дома, снова дома…» - так назвали литературно-музыкальный вечер, который прошел в Республиканской юношеской библиотеке. Посвятили его Дню возрождения балкарского народа.  Такой праздник здесь устраивают ежегодно. На этот раз участниками стали студенты автомобильно-дорожного колледжа и воспитанники гимназии «Радуга». Они прочитали стихи Кайсына Кулиева и Сакинат Мусукаевой, а также Кязима Мечиева, чье имя носит юношеская библиотека. Также прозвучали песни в исполнении участников литературно-музыкального вечера.   https://t.me/vestikbr
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