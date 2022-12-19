В Общественном совете при МВД Кабардино-Балкарии подвели итоги года

В Общественном совете при Министерстве внутренних дел Кабардино-Балкарии подвели итоги года. Заседание совета прошло в профильном ведомстве.
В работе совещания принял участие глава МВД по КБР Василий Павлов. Он обозначил приоритетные направления в работе представителей Общественного совета ведомства и назвал главной задачей - работу с молодежью.
По словам министра, в складывающейся обстановке необходимо более ответственно подходить к вопросам воспитания и контроля подрастающего поколения. Важно разъяснить нашей молодежи суть происходящего в стране и за её пределами, научить их любить Родину и ценить свою историю.
Глава ведомства также обсудил с общественниками работу кадетского движения полиции, сформированного на базе 7-й школы в Нальчике.
В заключение общественники рассмотрели ряд организационных вопросов и внесли дополнительные предложения в план работы Совета в 2023 году.
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