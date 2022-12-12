В Общественной палате КБР состоялась торжественная церемония вручения паспортов

В День Конституции 15-ти ученикам школ Кабардино-Балкарии вручили главный документ гражданина России – паспорт. Церемонию провели в Общественной палате республики.
Ее председатель Хазратали Бердов подчеркнул: получить паспорт в день Основного закона страны – знаменательное событие, которое 14-летним юношам и девушкам запомнится навсегда. В зал пригласили ребят, которые отличились в учебе и общественной жизни.
Школьникам напомнили об истории Конституции России, значимости герба, гимна и флага. После церемонии участники сделали коллективное фото на память.
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