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В Общественной палате КБР состоялась торжественная церемония вручения паспортов

В Общественной палате КБР состоялась торжественная церемония вручения паспортов

12.12.2022 | 16:25
В День Конституции 15-ти ученикам школ Кабардино-Балкарии вручили главный документ гражданина России – паспорт. Церемонию провели в Общественной палате республики. Ее председатель Хазратали Бердов подчеркнул: получить паспорт в день Основного закона страны – знаменательное событие, которое 14-летним юношам и девушкам запомнится навсегда. В зал пригласили ребят, которые отличились в учебе и общественной жизни. Школьникам напомнили об истории Конституции России, значимости герба, гимна и флага. После церемонии участники сделали коллективное фото на память.   https://t.me/vestikbr
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