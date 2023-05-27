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В Общественной палате КБР рассмотрели меры соцподдержки мобилизованных

В Общественной палате КБР рассмотрели меры соцподдержки мобилизованных

27.05.2023 | 12:01
Заседание, посвященное социальной поддержке мобилизованных участников СВО, начали с награждения – вручили грамоты и благодарности Общественной палаты республики тем, кто активно помогает в сборе гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. О том, какую поддержку участникам спецоперации и их семьям оказывает государство, рассказал министр труда и социальной защиты. Алим Асанов напомнил о федеральных выплатах, которые мобилизованные получают в зоне СВО, а также о региональной денежной помощи: каждый месяц – по 25 тысяч рублей из бюджета республики. За семьями бойцов закрепили социальных работников. Им предоставлено право бесплатно посещать учреждения культуры. Детям в приоритетном порядке оформляют путевки в летние лагеря или направляют их на санаторно-курортное лечение… Участники совещания внесли предложения по совершенствованию мер поддержки. Их обобщат и направят в заинтересованные ведомства.   https://t.me/vestikbr
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