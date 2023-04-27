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В Общественной палате КБР провели круглый стол в рамках проекта «Живое слово»

В Общественной палате КБР провели круглый стол в рамках проекта «Живое слово»

27.04.2023 | 15:53
В зале собралось около 40 школьников из разных районов Кабардино-Балкарии. Все они намереваются связать свое будущее с писательским творчеством. Перед ребятами выступила профессор Института искусств Людмила Шауцукова. Она охарактеризовала настоящее и будущее литературы и дала несколько практических рекомендаций. В рамках проекта «Живое слово» в Общественной палате и дальше будут проходить образовательные семинары. Запланировали также республиканский конкурс молодых поэтов и прозаиков. Конкурс будет длиться полгода, говорят организаторы. В конце ноября проведут гала-концерт, куда пригласят всех участников.   https://t.me/vestikbr
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