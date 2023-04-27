В Общественной палате КБР провели круглый стол в рамках проекта «Живое слово»

В зале собралось около 40 школьников из разных районов Кабардино-Балкарии. Все они намереваются связать свое будущее с писательским творчеством.
Перед ребятами выступила профессор Института искусств Людмила Шауцукова. Она охарактеризовала настоящее и будущее литературы и дала несколько практических рекомендаций.
В рамках проекта «Живое слово» в Общественной палате и дальше будут проходить образовательные семинары. Запланировали также республиканский конкурс молодых поэтов и прозаиков.
Конкурс будет длиться полгода, говорят организаторы. В конце ноября проведут гала-концерт, куда пригласят всех участников.
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