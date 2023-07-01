В Общественной палате КБР обсудили защиту населения от ЧС

Как организована деятельность чрезвычайного ведомства Кабардино-Балкарии по обеспечению безопасности людей, с какими вопросами сталкиваются сотрудники МЧС при проведении профилактических и спасательных работ? Тему обсудили на пленарном заседании Общественной палаты. Заявили ее следующим образом: «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций как составная часть национальной безопасности».
О том, как реализуют республиканскую госпрограмму в этой сфере в нынешнем году, рассказал начальник управления МЧС Михаил Надежин.
Михаил Надежин сообщил: в этом году зарегистрировано уже 450 возгораний, на которых погибли пять человек, 23 получили травмы. Подразделения ведомства получили две единицы пожарно-спасательной техники и одну спецмашину.
Подробно рассказал руководитель управления о системе оповещения граждан, об обеспечении безопасности людей на дорогах, водных объектах и в горах. Проинформировал и о том, какие задачи еще предстоит решить.
Члены Общественной палаты задавали вопросы по всему спектру видов деятельности управления. Палата приняла рекомендации, направленные на комплексную защиту территории республики от различных ЧС.
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