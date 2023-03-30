В Общественной палате КБР обсудили творческое развитие молодежи

Встречу провели в рамках проекта «Живое слово».
Он направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей жителей региона и их этнокультурных особенностей. «Живое слово» включает ежемесячные образовательные семинары, а также республиканский конкурс молодых поэтов и прозаиков. Возраст участников не ограничен.
Состязание продлится полгода. Победители получат возможность публиковаться в республиканских электронных изданиях. А в конце ноября состоится гала-концерт, на который пригласят всех конкурсантов.
https://t.me/vestikbr