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В Общественной палате КБР обсудили развитие добровольчества в республике

В Общественной палате КБР обсудили развитие добровольчества в республике

29.03.2022 | 16:58
О развитии добровольчества в Кабардино-Балкарии говорили сегодня в Нальчике. Дискуссию организовали в Общественной палате республики. Пригласили представителей органов власти, руководителей общественных движений и самих активистов. Отмечено, что в Кабардино-Балкарии активно развиваются экологическое волонтерство, социальное и серебряное. В последнем случае общественно полезным трудом заняты представители старшего поколения. Отдельно остановились на вкладе добровольцев в проекты по благоустройству территорий, сохранению памятников и наведению чистоты. Участники сессии считают, что добровольческую деятельность необходимо активно развивать среди разных групп населения – от пенсионеров до школьников.
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