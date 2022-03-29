В Общественной палате КБР обсудили развитие добровольчества в республике

О развитии добровольчества в Кабардино-Балкарии говорили сегодня в Нальчике. Дискуссию организовали в Общественной палате республики. Пригласили представителей органов власти, руководителей общественных движений и самих активистов. Отмечено, что в Кабардино-Балкарии активно развиваются экологическое волонтерство, социальное и серебряное. В последнем случае общественно полезным трудом заняты представители старшего поколения. Отдельно остановились на вкладе добровольцев в проекты по благоустройству территорий, сохранению памятников и наведению чистоты. Участники сессии считают, что добровольческую деятельность необходимо активно развивать среди разных групп населения – от пенсионеров до школьников.