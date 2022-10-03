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В Общественной палате КБР обсудили работу народных дружин республики

В Общественной палате КБР обсудили работу народных дружин республики

03.10.2022 | 17:08
На заседании Общественной палаты отметили, народные дружины играют существенную роль в поддержании правопорядка. Сейчас в Кабардино-Балкарии действуют 83 добровольческие организации. Совместно с сотрудниками полиции активисты патрулируют улицы, помогают на участковых пунктах… Как было отмечено, необходимо активизировать работу народных дружин. Не потому, что правоохранители не справляются со своими обязанностями, а потому что добровольцы лучше знают и разбираются в ситуации на своих территориях. В этом году дружинники помогли выявить 8 административных правонарушений. Активистов привлекают во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, отметили на заседании. Собравшиеся выразили мнение, что необходимо повысить статус народного дружинника, государственные гарантии его правовой и социальной защиты.   https://t.me/vestikbr  
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