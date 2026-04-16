В Общественной палате КБР обсудили пути сохранения национальных культур в эпоху цифровизации

В Общественной палате Кабардино-Балкарии обсудили пути сохранения национальных культур в современных условиях. О том, как цифровая эпоха меняет культурные нормы, как алгоритмы социальных сетей влияют на формирование ценностей у подрастающего поколения говорили представители министерств, научного сообщества и деятели культуры.
На встрече отметили: задача государства и общества – не запрещать, а создавать содержательную альтернативу. В республике для этого уже сформировали нормативную базу по защите традиционных ценностей. Работают государственные СМИ на трех языках, издаются десятки книг и журналов, официальные группы в соцсетях насчитывают десятки тысяч подписчиков.
Однако алгоритмы интернет-площадок часто продвигают яркое и эпатажное, работая против традиционного контента. Поэтому одного присутствия в сети недостаточно – нужен качественный, профессиональный контент на национальных языках.
Среди рекомендаций – усилить просветительскую работу в соцсетях, активнее привлекать блогеров и поддерживать молодежные медиапроекты на кабардинском и балкарском языках. Также предложили создать при Общественной палате экспертную группу по мониторингу цифрового контента.
Участники заседания подчеркнули: социальные сети могут быть не только угрозой, но и мощным союзником. Главное – наполнить их качественным содержанием. В республике уже есть опыт создания такого контента: ежегодно выходят сотни книг на национальных языках, работают десятки фольклорных коллективов, государственные телеканалы и радиостанции производят тысячи часов программ. Теперь этот же подход планируют перенести в интернет-площадки.
