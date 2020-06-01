В Общественной палате КБР обсудили готовность наблюдателей к голосованию по поправкам в Конституцию

В Общественной палате Кабардино-Балкарии обсудили готовность наблюдателей, которые будут задействованы в общероссийском голосовании по изменениям в Конституцию. На встречу пригласили представителей палаты из муниципалитетов, а также членов регионального Избиркома, партий и профсоюзных организаций, волонтеров.

Отмечено, что корпус наблюдателей сформирован – их в республике будет свыше 1300. Работать они станут как в основой день голосования – 1 июля, так и в досрочные. Одна только Общественная палата отправит на каждый участок от двух до четырех наблюдателей. В Кабардино-Балкарии голосование обеспечат 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий.

Обсудили и коррективы, которые внесла сложившаяся эпидемиологическая обстановка. В ходе организации предстоящего процесса главенствующим станет принцип бесконтактности. Средства индивидуальной защиты готовы как для членов комиссий, так и для граждан, которые сделают свой выбор.

«По вопросам обеспечения средствами участников голосования и членов комиссии индивидуальной защитой, избирательная комиссия республики работает в тесном взаимодействии с Министерством промышленности республики», — отметил председатель Общественной палаты КБР Хазратали Бердов.

На участках будут дежурить медицинские работники. Измерение температуры тела, дезинфекция, распределение потоков людей, чтобы избежать наплыва, — вот правила, которыми намерены руководствоваться в ходе голосования.