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В Общественной палате КБР обсудили духовно-нравственное воспитания детей и подростков

В Общественной палате КБР обсудили духовно-нравственное воспитания детей и подростков

03.02.2023 | 17:22
Жизнь, достоинство, крепкая семья, созидательный труд, служение Отечеству… В первую очередь участники круглого стола остановились на положениях указа президента об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Документ был подписан в ноябре прошлого года. Председатель Общественной палаты республики Хазратали Бердов назвал его руководством к действию. О том, как идет работа по сохранению и укреплению традиционных ценностей в сфере образования, рассказала заместитель министра просвещения и науки Екатерина Мисостова. С этого года в стране начнут вводить единые образовательные стандарты. В 2022-м в школах республики запустили проект “Разговоры о важном”. Это еженедельные уроки, где обсуждают самые актуальные вопросы, в том числе на исторические темы. С сентября в учебных заведениях вводят новую должность – советник по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями... Институты гражданского общества готовы продолжать работу по сохранению традиционных российских ценностей, отметил замруководителя профильного министерства Джамбулат Гергоков. На особом контроле – работа по сохранению традиционных ценностей и в министерстве по делам молодежи. По поручению Главы республики Казбека Кокова при райадминистрациях создадут профильные структурные подразделения. В каждом населенном пункте появится специалист, который будет отвечать за молодежную политику. Кабардино-Балкария выиграла всероссийский конкурс “Регион для молодых” и в этом году получит субсидию – свыше 146 млн рублей. Формирование у детей и молодежи традиционных духовно-нравственных ценностей – эта основа государственной безопасности нашей страны, подчеркнули на встрече. В завершение круглого стола участники разработали рекомендации по более эффективному исполнению указа президента. Их направят в заинтересованные ведомства.   https://t.me/vestikbr
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