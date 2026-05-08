В образовательных учреждениях КБР проводят памятные акции ко Дню Победы

В Кабардино-Балкарии продолжается подготовка к одному из главных праздников страны. В школах и детских садах проходят памятные акции, сотрудники учреждений оформляют стены памяти и вспоминают своих героев — тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. В 29-м садике Нальчика к 9 мая подошли особенно трепетно: оформили окна, подготовили тематические стенды и создали атмосферу настоящего праздника памяти. На стеклах – журавли, георгиевские ленты и символы Победы, сделанные руками детей. А рядом – особый уголок памяти. Стены украсили фотографиями дедов и прадедов сотрудников, прошедших войну. За каждым снимком – личная история подвига. Такие семейные истории в Кабардино-Балкарии бережно хранят почти в каждом доме. Память о фронтовиках передают детям и внукам – через фотографии, рассказы и воспоминания. О своем герое рассказывает и главный врач детского республиканского санатория «Звездочка» – Елена Кокутенко. Когда началась война, ее дедушка Муазин Катинов был студентом Нальчикского медицинского училища. После ускоренной военно-медицинской подготовки в 1942 году его призвали в ряды Красной армии. Муазин Катинов после войны активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи: встречался со школьниками, проводил уроки мужества, возглавлял городской совет ветеранов. Сегодня память о нем продолжают хранить потомки. По-особенному к празднику подошли и в Республиканском клиническом медико-хирургическом центре. Здесь оформили большую стену памяти – с фотографиями фронтовиков. Сегодня такие стены памяти появляются по всей республике. В Кабардино-Балкарии продолжают готовиться ко Дню Победы: организуют выставки, украшают улицы, проводят патриотические акции и праздничные концерты. Потому что 9 мая – это не просто дата, а память, которая объединяет поколения.