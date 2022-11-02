В ноябре в России заработал новый ГОСТ поверки счетчиков горячей и холодной воды. Стандарт устанавливает методику и последовательность первичной и периодической поверок. В частности, он определяет, что в работе должны использоваться автоматизированные способы синхронизации со счетчиками.
Речь здесь об устройствах, которые передают данные о потреблении воды в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Использование таких устройств должно повысить достоверность результатов поверки, а также значительно сократить время оказания услуги, пояснили в Росстандарте.
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