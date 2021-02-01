В новых яслях Майского уже набрали одну новую группу, сообщили в образовательной организации





Корпус пристроили к детскому саду при первой гимназии города. Сдали его в эксплуатацию в конце декабря. И уже в январе стали принимать воспитанников. Групп всего две – по 20 человек каждая. В здании предусмотрены игровая, спальня, буфет и санузлы. Работают медицинский и методический кабинеты, спортивный зал.

Строители привели в порядок и прилегающую территорию, высадили голубые ели и вечнозеленые кустарники. Новый корпус возвели в рамках национального проекта «Демография». По словам представителей администрации детсада, он отвечает всем современным нормам.