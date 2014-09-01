В Ново-Полтавском почтили память кавалера ордена Славы Ивана Радченко





Сегодня в Ново-Полтавском вспоминали полного кавалера ордена Славы Ивана Радченко. Памяти ветерана Великой Отечественной здесь провели культурно-спортивный праздник «Герои должны оставаться в живых». Участие в нем приняли депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев, члены республиканского правительства, представители администрации Прохладненского района. Началась акция с митинга у монумента воинам-односельчанам, погибшим в боях за Родину. Cобравшиеся вспомнили тех, кто отдал жизнь за мирное будущее. В их числе и Иван Федорович Радченко. Гвардии старшему сержанту не было и 20-ти, когда он стал полным кавалером ордена Славы. Салют Победы отважному артиллеристу увидеть не довелось, он погиб в марте 45-го под Берлином. К мемориалу возложили венки. Живые цветы легли и к братской могиле, в которой покоятся 36 неизвестных защитников села. После в спортивном городке провели соревнования по мини-футболу и перетягиванию каната.