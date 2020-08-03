В новом учебном году базовым правилом для студентов и преподавателей станет обязательное ношение масок





Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на онлайн-совещании с ректорами российских вузов. Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики COVID-19, отмечают в миннауки. Если у студента или преподавателя подтверждено наличие антител к вирусу, и есть соответствующая справка, они смогут приходить на занятия без масок. Кроме того, с 1 сентября в университетах появятся приборы для дезинфекции воздуха. Всем, кто приходит в вуз, будут обязательно измерять температуру. Входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии. Студентам-иностранцам придется выдержать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса. В Миннауки напоминают, что вузы вправе сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако большинство университетов, в том числе и те, что в Кабардино-Балкарии, готовы открыть свои двери 1 сентября.