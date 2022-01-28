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В новом сквере Нальчика высадили реликтовые деревья породы гинкго билоба

В новом сквере Нальчика высадили реликтовые деревья породы гинкго билоба

28.01.2022 | 21:45
В Нальчике появилось место отдыха с реликтовыми деревьями породы гинкго билоба. Растут они теперь в новом сквере рядом со зданием республиканской Прокуратуры на проспекте Кулиева. Эти деревья появились на Земле около 300 миллионов лет назад. Они обладают высокой устойчивостью и неприступностью перед вредителями, вирусами, грибками и насекомыми, а экстракт листьев этого растения очень популярен в медицине. В новом сквере также появились прогулочные аллеи, установлены удобные скамейки, а также устроено современное уличное освещение. Центральной фигурой сквера стал памятник, который был установлен к 300-летию российской прокуратуры, говорится на странице мэрии в инстаграме.
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