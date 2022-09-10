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В новом парке 100-летия Кабардино-Балкарской Республики открылась первая выставка

В новом парке 100-летия Кабардино-Балкарской Республики открылась первая выставка

10.09.2022 | 19:46
В новом парке 100-летия состоялось первое мероприятие, сообщает пресс-служба Главы КБР.. В выставочном павильоне разместилась экспозиция Национального музея Кабардино-Балкарской Республики. Представлены старинные вещи и предметы быта, национальные костюмы народов республики. Выставку посетили Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков. Парк 100-летия - это девятый благоустроенный в Нальчике объект по федеральной программе «Комфортная городская среда», который станет еще одной достопримечательностью столицы республики и местом притяжения горожан. Сквер располагается между республиканским Дворцом творчества детей и юношества и Площадью Абхазии в непосредственной близости с остановками общественного транспорта, образовательными учреждениями, спортивными сооружениями. Площадь парка 100-летия составляет 43,4 тысячи квадратных метров. Здесь обустроены пешеходные дорожки, детская игровая зона, освещение, скамейки и малые архитектурные формы, а также одноэтажный выставочный павильон. Здание в вечернее время будет подсвечиваться, а в летнее время здесь будут проходить кинопоказы, встречи или перформансы на открытом воздухе.
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