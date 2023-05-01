В новом микрорайоне «Восточный» в КБР создают водопровод

Рабочие создают водопровод, ведущий к новому микрорайону столицы республики «Восточный». Трубы – из современных материалов, особо прочные: способны выдержать давление воды в восемь атмосфер. Авторы проекта проявили чудеса инженерной мысли, ведь магистраль устремляется к месту назначения через реку Нальчик.
Сейчас специалисты готовят траншею для трубы, которую затем подключат к городской сети. Это около 600 метров вдоль ул.Идарова. Затем поворот – на 400 метров, в том числе через реку, и еще около километра – до федеральной трассы. Вся водопроводная сеть в микрорайоне «Восточном» - длиной около 20 километров. И она уже практически готова.
Развитие «Восточного» - это и массовое жилищное строительство, и создание социальных учреждений, и, конечно, благоустройство. А потому воды здесь должно быть вдоволь.
По проекту все работы по созданию водопроводной сети должны закончить до конца этого года. Однако подрядчики обещают сдать объект в эксплуатацию гораздо раньше – уже в июне.
https://t.me/vestikbr