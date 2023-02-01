В Новой Балкарии открыли новое дошкольное учреждение

В новом году – в новый детский сад! В Новой Балкарии построили, а теперь и открыли новое дошкольное учреждение – единственное в селе.
Раньше при школе села было две дошкольные группы. В новом отдельном здании – группы младшая, средняя и старшая, и в каждой – по 20 воспитанников. Спальни здесь – раздельные для мальчиков и девочек. В зале, где будут проводить концерты и спортивные турниры, только распаковывают мячи и прочий инвентарь.
Строительство начали в конце 21-го года. Из бюджетов России и Кабардино-Балкарии направили больше 22-х миллионов рублей. Детский сад в Новой Балкарии возвели по национальному проекту “Демография”.
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