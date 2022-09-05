В новой амбулатории Аушигера медицинскую помощь будут получать около 5 тысяч человек

В селении Аушигер завершено строительство врачебной амбулатории ЦРБ Черекского района, сообщается на портале Правительства КБР.

Возведение объекта здравоохранения началось в прошлом году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021-2022 годы». На эти цели из федерального бюджета республике были выделены средства в размере 33 миллионов рублей.

Медицинское учреждение рассчитано на 35 посещений в смену, его площадь составляет порядка 600 квадратных метров. К поликлиническому учреждению прикреплены почти 5 тысяч человек. Для жителей села будут работать кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, гинеколога, хирурга. Также в здании обустроены процедурные кабинеты, палаты и вспомогательные помещения. В амбулатории есть дневной стационар на 20 койкомест. Медицинскую помощь здесь оказывают 30 медицинских специалистов различного профиля. При этом все медицинские работники – местные жители, большей частью молодые специалисты. Амбулатория подключена к интернету и оснащена необходимым медицинским оборудованием, ожидается поставка еще нескольких единиц медтехники. Везде в помещениях установлена новая удобная мебель.

Главный врач ЦРБ Черекского района Аслан Рахаев отметил, что в амбулатории имеется свой санитарный транспорт, который был выделен по поручению Главы КБР Казбека Кокова. «Глава республики во время своего приезда в район осмотрел здание, которое было построено еще в 1937 году. Конечно, самое большое село в районе нуждалось в новой амбулатории, и объект тогда был включен в программу модернизации. Это тем более актуально, что амбулатория ведь оказывает первую медицинскую помощь и отдыхающим на Аушигерских источниках, а это нередко люди с различными хроническими заболеваниями, в том числе из других регионов. В новых условиях медицинская помощь, конечно, будет и доступнее, и лучше», - делится Аслан Рахаев.