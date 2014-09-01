В Ново-Ивановском состоялось торжественное открытие лицея №7 им. Шуры Козуб





Первое сентября – День знаний. Особенным в этом году этот праздник стал для жителей Ново-Ивановского в Майском районе. Здесь появилось новое здание 7-го лицея. Строительство начали в 2019-ом, а сегодня он уже открыл свои двери для учеников. 52 первоклассника впервые пришли в школу. Скоро они будут учиться читать, писать и считать. Ну а сегодня – торжественная линейка – в честь Дня знаний и открытия школы, которая на ближайшие годы станет для них вторым домом. Этот учебный комплекс специально построили для седьмого Ново-Ивановского лицея. Прежде он располагался в здании возрастом больше полувека. Новые условия с прежними просто не сравнить, отмечают почетные гости. «Для новоивановцев – это особая радость, потому что сегодня двери открывает новая школа – лицей №7 имени Шуры Козуб. Вы знаете, это очень долгожданное событие, но мне кажется результаты превзошли все наши ожидания. Сказать, что школа красивая – это не сказать ничего – она и яркая, солнечная, современная, оснащена новым техническим оборудованием»,- отметила председатель парламента КБР Татьяна Егорова. Поздравить новоивановцев приехал и депутат Госдумы Заур Геккиев. На этапе строительства законодатель инспектировал объект, а сегодня вместе со спикером парламента Кабардино-Балкарии Татьяной Егоровой и главой администрации Майского района Татьяной Саенко участвовал в торжественной церемонии открытия. Сразу после – небольшая экскурсия. Всего три этажа и свыше семи тысяч квадратных метров. Спортивный и актовый залы, большой пищеблок и столовая, где одновременно смогут пообедать больше двухсот человек, кабинеты для изучения общеобразовательных и дополнительных дисциплин. Возможности для лицеистов здесь – самые широкие. И еще одно новшество: в седьмом лицее Ново-Ивановского открыли кадетский класс – первый в истории учебного заведения. В него поступили около 20-ти юношей и девушек, которые мечтают связать свою жизнь с военным делом. Здание лицея построили благодаря национальному проекту «Образование». Учиться здесь смогут 440 человек.