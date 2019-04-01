В Ново-Ивановском скоро появится новая школа. Такое решение приняли в правительстве республики — 2019.04.16





Строительство начнется в этом году в рамках госпрограммы по развитию образования. У сельской детворы и учителей, наконец-то исполнится давняя мечта. Старому учебному заведению уже свыше полувека. Однако село растёт, и детей становится всё больше.

Площадка, где возведут новое здание, находится практически в центре села. Строительство профинансируют из республиканского бюджета. Школа будет рассчитана на 440 ученических мест.