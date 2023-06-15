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В Ново-Ивановском расцвела лаванда

В Ново-Ивановском расцвела лаванда

15.06.2023 | 09:07
Выращивает ее местная жительница Оксана Рудь. Она ландшафтный дизайнер. Работает цветоводом на местном сельхозпредприятии и облагораживает улицы родного села. А лаванду выращивает на своем огороде. Там у нее целое поле. Взялась за экзотическое для наших мест растение шесть лет назад после поездки в Крым, где и вдохновилась лиловыми цветами. Уже в середине июля цветы соберут, чтобы направить их на производство лавандового масла. А так называемый «второй урожай» появится к сентябрю, рассказывает дизайнер... Результаты ее труда можно наблюдать в центре Ново-Ивановского. Здесь, в сквере, расположены клумбы, за которыми Оксана Рудь ухаживает с начала весны. И на которых тоже растет лаванда.   https://t.me/vestikbr
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