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В Ново-Ивановском перезахоронили останки красноармейцев

В Ново-Ивановском перезахоронили останки красноармейцев

05.05.2023 | 18:36
В Ново-Ивановском сегодня в торжественной обстановке перезахоронили останки красноармейцев, которые были найдены в нынешнем году в Майском районе. В конце лета – начале осени 42-го в этих местах держала оборону 392-я стрелковая дивизия 37-й армии Закавказского фронта. Во время строительных работ на территории села, а уже после – благодаря усилиям представителей «Поискового движения России», удалось обнаружить останки бойцов. Предположительно, это были курсанты Новочеркасского кавалерийского училища, сражавшиеся здесь. Православный священник провел панихиду по погибшим на поле брани. А после под ружейные залпы останки солдат Красной Армии с воинскими почестями были преданы земле. Герои упокоились рядом с памятником курсантам Новочеркасского кавалерийского училища. Здесь же -мемориальная доска в честь воинов 37-й армии, освобождавших республику от фашистских захватчиков.   https://t.me/vestikbr
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