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В Ново-Ивановском открыли мемориал Владимира Бердюжи, возглавлявшего сельхозкооператив “Ленинцы”

В Ново-Ивановском открыли мемориал Владимира Бердюжи, возглавлявшего сельхозкооператив “Ленинцы”

08.11.2022 | 17:56
Заслуженный работник сельского хозяйства России и Кабардино-Балкарии Владимир Бердюжа два десятка лет возглавлял СХПК “Ленинцы”. Он ушел из жизни больше года назад. Почтить память человека, который беззаветно любил свою землю и уважал человека труда, в Ново-Ивановское приехали представители органов власти и общественных организаций республики, пришли работники сельхозкооператива – все те, кто его знал. Сельхозпредприятие он возглавил в 1999-м. Со временем кооператив взял под опеку все социальные объекты Ново-Ивановского. Владимира Бердюжу отличали искреннее внимание к людям, большая трудоспособность, глубокое знание своего дела и жизненный оптимизм, говорили собравшиеся. В память о человеке, который занимал и государственные должности, в Ново-Ивановском открыли бюст. Право сделать это предоставили вдове бывшего руководителя “Ленинцев” Татьяне Бердюже и нынешнему председателю сельхозкооператива Владиславу Руссу. Участники митинга возложили цветы к бюсту, который создал член Союза художников Кабардино-Балкарии Станислав Катони. Памятник украсил территорию перед зданием администрации предприятия.   https://t.me/vestikbr
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