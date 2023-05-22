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В Ново-Хамидие открыли пожарное депо

В Ново-Хамидие открыли пожарное депо

22.05.2023 | 21:59
Церемонию проводят торжественно… На открытии пожарного депо в Ново-Хамидие – весь личный состав подразделения – больше 30 человек. Штат набирали с нуля. Сейчас сотрудники стажируются у коллег в Майском районе. Пожарное депо в центре села построили за полтора года. Одноэтажное здание состоит из двух частей. В одной – ангары для спецмашин, в другой – кабинеты сотрудников, которые посменно будут работать в круглосуточном режиме. Главное, говорят в республиканской противопожарной службе, в случае ЧП время прибытия спасателей к месту происшествия снизится в разы. Заработает депо сразу после оформления документов.   https://t.me/vestikbr
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