В Ново-Хамидие открыли пожарное депо

Церемонию проводят торжественно… На открытии пожарного депо в Ново-Хамидие – весь личный состав подразделения – больше 30 человек. Штат набирали с нуля. Сейчас сотрудники стажируются у коллег в Майском районе.
Пожарное депо в центре села построили за полтора года. Одноэтажное здание состоит из двух частей. В одной – ангары для спецмашин, в другой – кабинеты сотрудников, которые посменно будут работать в круглосуточном режиме.
Главное, говорят в республиканской противопожарной службе, в случае ЧП время прибытия спасателей к месту происшествия снизится в разы. Заработает депо сразу после оформления документов.
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