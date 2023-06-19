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В Нижнем Курпе оперативные службы ликвидируют последствия непогоды

В Нижнем Курпе оперативные службы ликвидируют последствия непогоды

19.06.2023 | 14:43
Глава КБР Казбек Коков: Сегодня с утра в Нижнем Курпе, пострадавшем после очередного удара стихии, встретился с местными жителями. По их словам, вода  вследствие сильных дождей поднималась здесь и в прежние годы, однако с таким сильным подъемом воды, как накануне, сельчане столкнулись впервые. Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды, помогают расчищать наносы во дворах частных домовладений. Работает комиссия по оценке причиненного ущерба. Конечно, окажем людям помощь. Кроме того, поручил Правительству республики проработать совместно с муниципалитетом проект водоотведения выше села, а также в границах Нижнего Курпа с тем, чтобы в будущем минимизировать последствия подъема уровня воды. Также в Прохладном осмотрел место проведения ремонтных работ на участке канализационного коллектора, в результате аварии на котором было нарушено и водоснабжение города. В настоящий момент подача воды прохладянам восстановлена. Но данный участок требует более масштабного обновления. Поручил Министерству строительства и ЖКХ республики представить комплексное предложение по его реконструкции
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