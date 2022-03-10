В Нижнем Куркужине появится сквер

С 15 апреля по 31 мая 2022 года на платформе https://7.gorodsreda.ru/ пройдет онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В предварительный перечень объектов на 2023 год от Баксанского района вошли общественные территории сельских поселений Нижний Куркужин, Заюково и Баксаненок. Согласно предварительному дизайн-проекту в селе Нижний Куркужин будет благоустроена общественная территория возле детской школы искусств им. М. Кипова. Проект включает создание комфортных зон отдыха для детей и взрослых, будет уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, фонари, мусорные урны, ограждение. Предусматривается установка детской и спортивной площадок с системой видеонаблюдения. Общая площадь выбранной территории составляет 4200 кв.метров. Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты в его городе или регионе, которые, по его мнению, нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Проголосовать можно будет на сайте https://7.gorodsreda.ru зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг». Проголосовать помогут и волонтеры проекта, для которых разработано специальное приложение, — для этого понадобится только номер телефона. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.