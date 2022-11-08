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В Нижнем Куркужине меняют ветхие водопроводные сети

В Нижнем Куркужине меняют ветхие водопроводные сети

08.11.2022 | 17:52
Работы проводят по федеральному проекту “Чистая вода”. Благодаря обновлению, коммунальный ресурс станут бесперебойно получать жители 800 домов, а это больше четырех тысяч человек. Ремонт собираются проводить поэтапно, чтобы сделать его максимально комфортным для людей. Сейчас реализуется участок под названием "Гуащэ псынэ". Вода подается самотеком с верхней части до центра Нижнего Куркужина. Там находятся основные социальные объекты: школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный центр, администрация. По данным сельской администрации, в целом должны заменить больше четырех километров труб. На это направят восемь миллионов рублей. Завершить работы в Нижнем Куркужине планируют в конце декабря нынешнего года.   https://t.me/vestikbr
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