В Нижнем Куркужине меняют ветхие водопроводные сети

Работы проводят по федеральному проекту “Чистая вода”. Благодаря обновлению, коммунальный ресурс станут бесперебойно получать жители 800 домов, а это больше четырех тысяч человек.
Ремонт собираются проводить поэтапно, чтобы сделать его максимально комфортным для людей.
Сейчас реализуется участок под названием "Гуащэ псынэ". Вода подается самотеком с верхней части до центра Нижнего Куркужина. Там находятся основные социальные объекты: школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный центр, администрация.
По данным сельской администрации, в целом должны заменить больше четырех километров труб. На это направят восемь миллионов рублей. Завершить работы в Нижнем Куркужине планируют в конце декабря нынешнего года.
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